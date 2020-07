Depois de mais de um mês internado no hospital, com uma passagem pelos cuidados intensivos e uma "milagrosa" recuperação, o pai de Carolina Patrocínio, Pedro Patrocínio, regressou a casa.

Inês Patrocínio deu a grande novidade esta segunda-feira, mas a verdade é que o pai da apresentadora da SIC contou com o mimo de outra das suas meninas no regresso a casa. Mariana Patrocínio visitou o pai e registou o momento para mais tarde partilhar com os seus seguidores.

Nestas novas imagens vemos Pedro Patrocínio a receber medicação por via intravenosa no sofá da sua sala.

Recorde-se o internamento do pai de Carolina Patrocínio esteve associado a uma "bactéria no coração.

