Para Joana Barrios, esta terça-feira foi dia de arrasar! A chef d'O Programa da Cristina' não se poupou e surgiu com um dos looks mais elegantes e glamourosos desde que colabora com o formato das manhãs da SIC.

Brilhou com umas calças repletas de lantejoulas, da assinatura de Ricardo Preto, que combinou com uma camisa branca oversize e umas sandálias nude.

"Que pinta", "Tão elegante" e "Arrasaste", foram alguns dos elogios dos seguidores.

