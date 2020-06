Esta terça-feira, dia 30. é dia de 'A Nossa Tarde', na RTP, e Tânia Ribas de Oliveira, anfitriã do programa, deu a conhecer o visual escolhido para a emissão.

E eis que surpreendeu os fãs ao mostrar que elegeu um look monocromático. Falamos então de um longo vestido amarelo torrado que combinou com uns sapatos de salto alto no mesmo tom.

É adepto de visuais de uma só cor?

Confira abaixo e diga-nos se aprova esta escolha da apresentadora.

