Sofia Cerveira encantou os seguidores, na tarde desta quarta-feira, dia 1, ao mostrar que iniciou o mês com pensamento positivo e boa energia.

Nas redes sociais partilhou uma imagem na qual surge encantadora com um longo vestido, com padrão floral e mangas abalonadas, perfeito para um dia de verão no campo.

"Um momento para acalmar e apreciar as boas coisas na vida. Feliz quarta-feira a todos", escreveu ainda na legenda da imagem.

Espreite abaixo.

