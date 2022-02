Rihanna está a desfrutar de alguns dias em Itália por causa da Semana da Moda de Milão, mas não está sozinha. O companheiro, A$AP Rocky, está com a artista.

Nas recentes imagens que foram captadas esta sexta-feira, a cantora, de 34 anos, voltou a dar nas vistas com o seu inconfundível estilo.

Desta vez, usou um curto vestido preto, brilhante e transparente, com um recorte oval logo por cima da barriga de grávida. A juntar ao visual ousado, exibiu um luxuoso casaco de pele roxo, peça que já tinha usado no início do dia no desfile da Gucci.

Desde que anunciou, em janeiro, que está grávida pela primeira, a cantora não se inibe de exibir a 'barriguinha' e também não deixa de lado a ousadia.

Veja na galeria algumas das mais recentes imagens de Rihanna e A$AP Rocky durante a Semana da Moda de Milão.

