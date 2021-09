Pelo Festival de Cinema de Veneza têm desfilado os modelitos mais vistosos e a noite desta quinta-feira, 9 de setembro, não foi exceção.

À semelhança do que aconteceu na primeira noite, a passadeira vermelha do festival de cinema mais antigo do mundo voltou a pintar-se de preto e branco. Os tons fortes ficaram de lado e deram lugar a intemporais looks de máxima elegância.

Veja na galeria.

Leia Também: Jennifer Lopez e Ben Affleck: O casal do momento junto em Veneza