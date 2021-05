Foi a 30 de abril de 2013 que o rei Guilherme foi coroado rei da Holanda numa cerimónia que tomou lugar na igreja Nieuwe Kerk, em Amesterdão. Ao seu lado, Maxima conquistava atenções pela sua elegância e beleza. E também pelo look, um encantador vestido azul que permanece na memória dos seus admiradores.

A argentina surgiu com um modelito da assinatura do designer de moda Jan Taminiau que combinou com uma capa no mesmo tom de azul. Como uma verdadeira rainha, não descorou no uso de uma tiara - uma joia da família real holandesa, desenhada por Oscar Masin.

Ainda se lembra de como Maxima estava deslumbrante? Recorde a ocasião nas imagens da galeria.

