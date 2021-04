Celebrou-se esta terça-feira, 27 de abril, na Holanda, o Dia do Rei - data que assinala o aniversário do rei Guilherme, que ontem soprou as velas pelo 54.º aniversário. Como vem por tradição, o monarca apareceu em público na companhia da mulher, rainha Maxima, e das três filhas do casal - Amália, de 17 anos, Alexia, de 15, e Ariana, de 14.

No ano passado, a data celebrou-se com recato, devido às medidas de combate à Covid-19 e Maxima quis alegrar a ocasião com um vistoso visual que se destacou pelo padrão floral em tons de cor de rosa. Tratou-se de um macacão longo, de manga comprida, que combinou com um cinto branco.

Este ano, o padrão floral voltou a estar presente, mas num look completamente distinto. Para a visita ao centro de alta tecnologia High Tech Campus, onde a família marcou presença na manhã de ontem, a rainha escolheu um combinado de saia e blusa em tons de azul e amarelo. Também os acessórios - turbante e clutch - eram no mesmo padrão e Maxima adicionou ainda algumas joias em dourado.

Em estilos diferentes, ambos os visuais destacaram a elegância da argentina. Veja na galeria as escolhas que marcaram as duas últimas edições do Dia do Rei e diga-nos qual o seu favorito.

