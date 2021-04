Esta terça-feira, 27 de abril, é um dia simbólico na Holanda. O rei Guilherme celebra o 54.º aniversário e a data é assinalada com as comemorações do Dia do Rei.

Durante a manhã, o monarca apareceu publicamente na companhia da mulher, rainha Maxima, e das três filhas do casal - Amália, de 17 anos, Alexia, de 15, e Ariana, de 14 - durante uma visita ao High Tech Campus, um centro de alta tecnologia em Eindhoven.

O momento foi partilhado nas redes sociais oficiais da casa real e deixou os admiradores da família embevecidos por verem de novo a família reunida num ato público. Veja na galeria.

