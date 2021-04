A rainha Maxima e o rei Guilherme da Holanda marcaram presença na última edição dos Jogos do Rei, que tomou lugar na passada sexta-feira, dia 23, e divertiram-se na companhia de um grupo de crianças em atividades que promoveram a união.

Para a ocasião, Maxima apostou num encantador visual colorido que se destacou pelo sobretudo Oscar de la Renta, com padrão floral em cores vibrantes. A peça foi conjugada com um combinado bordeaux e acessórios no mesmo tom, nomeadamente umas luvas.

Este evento, note-se, faz parte das comemorações do Dia do Rei, celebrado esta terça-feira, dia em que Guilherme celebra 54 anos. Mais de 1,5 milhões de crianças em mais de sete mil escolas realizam atividades para assinalar as comemorações.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Filha da rainha Maxima irá estudar na mesma escola da princesa Leonor