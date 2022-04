A rainha Maxima apareceu esta quinta-feira em público ao lado do marido, rei Guilherme, para a visita a um parque de tulipas em Hillegom e deu nas vistas pela escolha do visual.

Isto porque a monarca dos Países Baixos apareceu com um vestido azul marinho com flores brancas bordadas - um modelo idêntico ao que a rainha Letizia usou na visita a Málaga no início de março.

A grande diferença entre os dois modelitos está mesmo no preço. O vestido de Maxima, da assinatura de Oscar de la Renta, custa aproximadamente 4 mil euros, nota a Vanitatis. Já o de Letizia, da marca espanhola Galcon Studio, custava cerca de 230 euros e agora, em promoção, 148€.

Rainha Maxima em abril de 2022© Getty Images

Rainha Letizia em março de 2022© Getty Images

