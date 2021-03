Depois de largas semanas a usar maioritariamente visuais em cores neutras, a rainha Letizia quebrou este padrão e surgiu esta segunda-feira, dia 15, com um look colorido.

Já a chamar a primavera, a monarca recuperou um conjunto de saia e blusa de cetim, da assinatura de Juan Duyos, que estreou em 2019.

As imagens do ato oficial, que decorreu no Palácio Real de El Pardo, em Madrid, foram divulgadas na página oficial de Twitter dos reis de Espanha.

Ora veja.

Leia Também: Rainha emérita Sofía vacinada contra a Covid-19