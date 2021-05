Esta quarta-feira, depois de marcar presença na Feira Internacional de Turismo (FITUR), a rainha Letizia liderou, na parte da tarde, um debate sobre a violência contra as mulheres.

O encontro aconteceu na Casa de América, em Madrid, e a mulher do rei Felipe VI escolheu para a ocasião um look cheio de feminilidade: Uma saia lápis, da marca Hugo Boss, que combinou com uma blusa em azul marinho.

Já o cabelo, ao contrário do que tinha acontecido de manhã, optou por prender num coque.

Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia dá nas vistas com camisa cheia de folhos (e espampanante)