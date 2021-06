A semana começou de forma particularmente simbólica para os reis de Espanha, que viajaram até Sevilha para que Felipe VI fosse condecorado com a Medalha de Honra da Andaluzia.

Para a ocasião, a rainha Letizia recuperou do seu armário um encantador vestido azul claro, de manga curta e com dois botões em brilhantes na cintura.

A monarca já tinha brilhado com esta peça no verão de 2019 e voltou agora a dar provas da sua elegância e romantismo. Veja o look em detalhe na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia destaca-se com vestido verde ideal para a primavera