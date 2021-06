A rainha Letizia e o marido, o rei Felipe VI, continua com a agenda cheia a propósito dos compromissos relacionados com a monarquia espanhola. Ainda esta quinta-feira, dia 10 de junho, o casal marcou presença na inauguração da exposição - 'Odaliscas. From Entries to Picasso', que aconteceu no Museu de Belas Artes, em Granada.

Para a ocasião Letizia escolheu um elegante vestido verde com motivos, cuja cintura era marcada e fundo de corte irregular, conferindo-lhe desta forma um toque de modernidade.

