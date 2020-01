Todos os domingos, Catarina Furtado tem encontro marcado com o público nos serões da RTP. Mais uma vez a conduzir o programa 'The Voice', juntamente com Vasco Palmeirim, a apresentadora surpreende os fãs com as escolhas dos visuais para as galas e a de este domingo chamou particularmente a atenção.

A estrela televisiva causou espanto ao surgir com um conjunto em padrão animal de Nuno Baltazar, composto por saia e blazer, que conjugou com um body preto que se destacava pelo generoso decote.

Uma escolha partilhada nas redes sociais e que fez a apresentadora, de 47 anos, receber uma onda de rasgados elogios.

