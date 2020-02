A princesa Leonor de Espanha fez esta segunda-feira, dia 3, o primeiro ato público do ano. Juntamente com a irmã, infanta Sofía, acompanhou os reis Felipe VI e Letizia ao Congresso dos Deputados para a abertura da XIV Legislatura.

As irmãs surgiram com casacos iguais azul marinho, da marca Carolina Herrera, no entanto optaram por vestidos diferentes. Leonor mostrou-se num modelito encarnado com botões dourados e Sofía um branco com riscas pretas.

Vale recordar que a herdeira ao trono espanhol, de 14 anos, iniciou as suas funções como sucessora do pai em outubro do ano passado ao discursar nos prémios Princesa das Astúrias.

Leia Também: Rainha Letizia dá nas vistas com look discreto em evento oficial