Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28 de maio, a cerimónia do Crisma da princesa Leonor, a filha mais velha dos reis de Espanha.

A herdeira ao trono espanhol realizou o Crisma juntamente com os colegas do Santa María de los Rosales, depois de uns dias passados num retiro espiritual - um dos protocolos da instituição - com dois padres e os catequistas.

Tal como tinha sido já revelado, a cerimónia tomou lugar na paróquia de Nossa Senhora de Aravaca, em Madrid, e Leonor esteve acompanhada pelos pais e pela irmã, infanta Sofía. A grande ausência foi a avó, rainha emérita Sofía, que não pôde estar presente porque apenas foram autorizados três convidados por cada jovem.

Leonor surgiu deslumbrante com um vistoso vestido azul com decote em V. Já a irmã apareceu com um primaveril vestido com padrão floral.

