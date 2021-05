A princesa Leonor de Espanha está a um dia de terminar uma etapa da sua educação católica com a realização do Crisma. A cerimónia vai acontecer na paróquia de Nossa Senhora de Aravaca, em Madrid, e uma das grandes ausências será a da sua avó, rainha Sofia.

Segundo a revista Hola, o Crisma será realizado sob apertadas normas de segurança, sendo apenas permitida a presença de três familiares por jovem. No caso de Leonor, serão os pais, os reis Felipe VI e Letizia, e a irmã, infanta Sofia, que estarão ao seu lado.

Vale lembrar que Leonor vai partilhar este momento com os alunos do colégio Santa María de los Rosales. Antes da cerimónia, o grupo de jovens realizou um retiro espiritual com dois padres e os catequistas.

