A princesa Eugenie é uma grande fã de peças florais, algo que ficou provado com o visual que escolheu para usar na missa da Páscoa este domingo, 17 de abril, que aconteceu na Capela de São Jorge, em Windsor.

Para a ocasião, nota a imprensa internacional, a filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson optou por um vestido azul escuro de Peter Pilotto com um padrão de flores. O visual ficou completo com uma bandolete e stilletos em tons de nude.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Kate Middleton combina visual com a filha em celebrações da Páscoa