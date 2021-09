Na noite desta quarta-feira, 1 de setembro, Veneza estendeu a passadeira vermelha para um desfile de estrelas. Arrancou a 78.ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo e não faltaram ilustres personalidades.

Sara Sampaio, Penélope Cruz, Georgina Rodríguez e Barbara Palvin foram algumas das celebridades que marcaram presença no primeiro dia do evento. Curiosamente, todas elegeram modelitos pretos. E não foram as únicas...

Clique na galeria e veja como o preto dominou a red carpet no arranque desta edição.

