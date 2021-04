Desta vez, que é como quem diz: este domingo, Cristina Ferreira dispensou a coroa, os acessórios mais excêntricos, e até o salto alto mas nem assim deixou de brilhar com o look escolhido para subir ao palco do 'All Together Now'.

Na emissão deste domingo do talent show da TVI, a apresentadora apresentou-se de botas rasas, de design simples, combinadas com um vestido curto preto mas repleto de brilhantes.

O look não passou despercebido a ninguém e mereceu rasgados elogios nas redes sociais.

"Gata", comentou Luís Borges. "Este look, não aguento", elogiou Diana Monteiro. "Poderosa", escreveu ainda a digital influencer Mariana Machado.

Concorda com as celebridades? Veja na galeria o look completo e partilhe connosco a sua opinião.

