O que é uma noite de Óscares sem a after party da Vanity Fair? A festa que segue a grande cerimónia é também um dos eventos que marca a grande noite do ano em Hollywood e reúne grandes personalidades da indústria do cinema, música e entretenimento.

Kylie Jenner e Kim Kardashian não faltaram e foram o centro das atenções na sua chegada à passadeira vermelha.

A empresária e proprietária da marca de cosméticos Kilye Cosmetics brilhou num modelo Raplh And Russo. A irmã, por sua vez, voltou a dar provas da sua sensualidade com um vestido Alexander McQueen.

