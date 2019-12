Quando marcam presença em algum evento, as celebridades são imediatamente cercadas por dezenas de fotógrafos que procuram o melhor ângulo para a melhor foto. No momento de escolher o look a apresentar, algumas famosas gostam de optar por algo sensual, que as favoreça e que chame a atenção.

Ao longo dos anos têm sido várias as beldades de Hollywood que se têm destacado em alguns eventos, com indumentárias transparentes, curtas ou com pouco tecido.

Clique na galeria e relembre aqueles que são os vestidos mais ousados da história da passadeira vermelha.