Cristina Ferreira resolveu compilar em imagens os últimos looks com os quais brilhou em 2021. Tratam-se de visuais usados nas últimas semanas, em eventos públicos, espetáculos ou no programa 'Cristina ComVida'.

Vários estilos, perfeitos para as mais variadas ocasiões, mas sempre com muita elegância. Espreite a galeria e analise ao pormenor os "looks dos últimos dias" usados pela diretora de ficção e entretenimento da TVI.

