Embora a consoada não seja celebrada da mesma forma nos Estados Unidos como é por cá, são muitas as celebridades que começam a festejar o Natal mais cedo no dia 24.

Ora, sendo grandes fãs desta época, as mulheres do clã Kardashian vestem-se a rigor para comemorar a data.

Sendo a sua presença largamente notada nas redes sociais, todas elas fazem questão de partilhar momentos do seu dia com os fãs.

Falamos agora dos looks de Natal. Kourtney, Khloé, Kim, Kendall e Kylie publicaram nas respetivas contas de Instagram as roupas que escolheram para usar no dia de hoje.

A averiguar pelas escolhas - que poderá consultar na galeria - é mesmo caso para dizer que há de tudo para todos os gostos. Se Kendall, por exemplo, apostou em glamour e sensualidade, Khloé preferiu um visual mais descontraído para brincar com a sua filha, a pequena True.

