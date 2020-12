Kim Kardashian surpreendeu com uma iniciativa que está a levar a cabo. A empresária decidiu dar 500 dólares (aproximadamente 409 euros) a 1000 pessoas.

"Olá pessoal! É a época mais maravilhosa do ano", começou por dizer a socialite de 40 anos.

"Sei que 2020 tem sido muito difícil para as pessoas que estão com dificuldades e preocupadas sobre como irão pagar a renda, pôr comida na mesa ou um presente de Natal debaixo do pinheiro para os filhos", acrescentou.

"Quero espalhar amor e enviar 500 dólares a 1000 pessoas", completou.

Foram muitas as pessoas que elogiaram a iniciativa e que estão a pedir ajuda à Kardashian.

