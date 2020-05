Estreou no passado domingo, 26 de abril, o 'Big Brother 2020' com Maria Botelho Moniz como apresentadora do segmento de comentários, 'Fora d'Horas', emitido nas madrugadas da TVI.

Nesta semana de estreia, mostrou-se adepta de um estilo formal (e por vezes executivo) no que toca aos looks escolhidos para os diretos.

