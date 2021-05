Foi realizada a sexta edição da cerimónia de entrega dos prémios 'As Mulheres Mais Influentes de Portugal', esta terça-feira, 25 de maio, no Espaço Espelho d’Água, em Belém, Lisboa.

O "único prémio em Portugal que reconhece o mérito e o poder feminino, distinguindo as 25 mulheres que mais se têm destacado nos negócios, política, ciência, artes e cultura, nos media ou na justiça, com base num estudo elaborado pelo jornalista Filipe Fernandes, em exclusivo para o site Executiva.pt, lançado em maio de 2015 pelas jornalistas Isabel Canha e Maria Serina".

O comunicado enviado às redações destaca ainda que "a influência destas 25 mulheres foi aferida com base em cinco critérios: carreira (currículo profissional); imagem (presença mediática em Portugal e a nível internacional); rede (reconhecimento pelos pares); poder (impacto social, profissional, político e empresarial na sociedade); e fortuna (capacidade e recursos financeiros detidos ou em gestão)".

De referir ainda que a cerimónia foi apresentada pela locutora da Renascença Sónia Santos, e presidiu ao evento a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

Veja abaixo a lista dos nomes que levaram o troféu para casa e na galeria algumas das caras conhecidas que estiveram no evento.

Ana Garcia Martins - Bloguer A Pipoca Mais Doce;

Catarina Martins - Líder do Bloco de Esquerda e deputada;

Cláudia Azevedo - CEO da Sonae;

Cristina Ferreira - Apresentadora e acionista da TVI;

Daniela Ruah - Atriz;

Elisa Ferreira - Comissária europeia;

Elvira Fortunato - Investigadora e vice-reitora da Universidade Nova Lisboa;

Francisca Van Dunem - Ministra da Justiça;

Graça Freitas - Diretora-geral da Saúde;

Isabel Camarinha - Secretária-geral da CGTP;

Isabel Jonet - Presidente do Banco Alimentar;

Isabel Vaz - CEO da Luz Saúde:

Joana Vasconcelos - Artista plástica;

Júlia Pinheiro - Apresentadora e diretora da SIC Caras e SIC Mulher;

Leonor Beleza - Presidente da Fundação Champalimaud;

Lucília Gago - Procuradora-geral da República;

Maria do Carmo Fonseca - Cientista;

Maria Manuel Mota - Cientista;

Mariza - Fadista/cantora;

Marta Temido - Ministra da Saúde;

Paula Amorim - Empresária e chairman da Galp;

Rita Pereira - Atriz;

Sandra Felgueiras - Jornalista da RTP1;

Sara Sampaio - Modelo;

Telma Monteiro - Judoca.

