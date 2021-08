Cristina Ferreira está prestes a entrar no ar para mais um programa 'Cristina ComVida', na TVI. Como é habitual, a apresentadora partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram o look que escolheu para usar esta quarta-feira, 18 de agosto.

Conforme poderá ver na publicação mais abaixo trata-se de um vestido preto, em cabedal, que evidencia todas as suas curvas.

A anfitriã foi desde logo alvo dos mais diversos elogios, sendo que um dos que mais se destacou foi "poderosa".

De 1 a 10, quantos pontos considera que merece esta indumentária de Cristina Ferreira?

Leia Também: Cristina Ferreira e o look que o filho "gostou"