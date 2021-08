Como é habitual, Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para exibir o look escolhido para mais um dia de trabalho. Desta vez, com um visual mais descontraído, a apresentadora revelou que o filho, Tiago, aprovou a sua escolha.

"O meu filho gostou do meu estilo hoje. Eu também. Bom dia a todos", disse na legenda da fotografia que destacou na rede social logo pela manhã desta terça-feira, 17 de agosto.

Na imagem, Cristina Ferreira aparece com umas calças de ganga, sapatilhas brancas com detalhes em azul e verde, uma camisola de manga curta, preta, mais curta do lado esquerdo, óculos escuros e uma mala preta. Veja abaixo o look e todas as reações ao mesmo:

