Esta segunda-feira, 16 de julho, Cristina Ferreira regressou ao trabalho após uma temporada de férias. Depois de ter feito companhia aos telespectadores no seu programa da tarde da TVI - 'Cristina ComVida' -, eis que a comunicadora acabou por fazer um desabafo aos seguidores da sua conta de Instagram.

"E o dia terminou. Voltei a casa e às conversas dentro dela. O tempo, assunto de hoje, lembra-me que o meu, o melhor, tem sido passado a conhecer o outro neste privilégio de ser apresentadora", começa por dizer.

"Já fiz de tudo, já ganhei prémios, já tive vontade de trabalhar 'apenas' numa padaria, já tive vontade de ser só Cristina sem que ninguém me conhecesse", confessa.

"E depois a realidade devolve-me centenas de mensagens de carinho e convidados que, nos olhos, me dizem que o seu grande sonho era conhecer a CRISTINA. Aquela Cristina que veem há 18 anos na televisão. E percebo que é aqui que faço sentido. Onde a tímida miúda, ainda envergonhada (mesmo que não acreditem), descobriu que podia passar a serra, sonhar fora da terra, ser dos outros e nunca deixar de ser de si mesma. Porque no muito que me dou ainda há um bocadinho que é só meu. E chegar onde cheguei, sem medos, é o meu maior prémio. Obrigada", termina.

Leia Também: Eis o visual de regresso de Cristina Ferreira ao seu programa