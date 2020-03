O Carnaval pode já ter acabado para muitas pessoas, mas não para Joana Solnado. Atualmente no Rio de Janeiro, Brasil, foi lá que a artista celebrou esta época com muita animação à mistura, até no que aos visuais diz respeito.

Esta sexta-feira, Joana partilhou com os seus seguidores do Instagram um visual 'atrevido' que escolheu para esta época.

"Renascendo das cinzas de purpurina", afirmou na legenda da imagem.

Através de uma hashtag, a atriz fez saber que os festejos deverão continuar no fim de semana...

