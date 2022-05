Meghan Markle deu nas vistas com um look ideal para os dias mais quentes.

A duquesa de Sussex foi vista no Santa Barbara Polo and Racquet Club com uns calções pretos, que conjugou com um blazer branco e uns sapatos rasos da Chanel. Os óculos escuros eram da Valentino.

Esta é uma prova em como a mulher do Príncipe Harry gosta de apostar em visuais descontraídos, mas sempre com um toque de elegância.

Veja o visual:

