Os reis Guilherme e Maxima estiveram esta semana de visita de Estado à Noruega, tendo marcado presença numa série de eventos públicos que deixaram a argentina no centro das atenções.

Conhecida pelo gosto por visuais coloridos e pouco aborrecidos, a rainha da Holanda voltou a dar que falar... desta vez por aquela que terá sido a sua escolha mais 'fora da caixa'.

Na quarta-feira, para um concerto no Museu Munch, em Oslo, Maxima surgiu com um vestido repleto de aberturas. Uma peça da marca Natan (uma das suas favoritas) e que a fez romper com o 'politicamente correto' característico entre os membros da realeza.

O visual contrastou com as restantes escolhas de Maxima durante a viagem à Noruega. Na rubrica Look da Semana, deixamos a decisão do seu lado: Qual dos looks merece distinção?

Recorde-os na galeria.

Leia Também: Foto da Semana: Brasil chora a morte trágica de Marília Mendonça