Carolina Patrocínio destaca-se muitas vezes no que diz respeito aos looks usados, e desde que se estreou com o programa 'What's UP? TV', da SIC Mulher, que está muitas vezes no centro das atenções.

São muitos e diferentes os visuais usados na apresentação do formato e, por isso, destacamos os mesmos na rubrica Look da Semana.

Nas publicações abaixo, veja o look escolhido para o primeiro programa do mês de dezembro e os visuais usados no último mês de novembro. Qual é o seu preferido?

Look desta sexta-feira, 4 de dezembro:

Look do dia 27 de novembro:

Look do dia 20 de novembro:

Look do dia 13 de novembro:

Look do dia 6 de novembro:

