Esta foi uma semana de estreias na TVI. Nas manhãs do canal, os telespectadores passaram a contar com a companhia de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às Dez' e durante as tardes com Manuel Luís Goucha.

E como o primeiro programa nunca se esquece na rubrica 'Look da Semana' decidimos destacar os visuais escolhidos pelos apresentadores para as respetivas estreias.

Poderá recordá-los na galeria e partilhar connosco de qual é que mais gostou.

Leia Também: Cristina Ferreira respira de alívio. TVI ganha em dia de estreias