Foi como uma enorme alegria que Cristina Ferreira comunicou aos seus seguidores do Instagram que a TVI ganhou esta segunda-feira, dia 4, no que às audiências diz respeito.

"Este é um post que me deixa muito feliz. Porque é o prémio que celebra o trabalho muito coeso de uma equipa extraordinária que quer fazer mais e melhor televisão. Com transparência, dando lugar a todos, apostando no futuro e num crescimento sólido. O amor, esse, notou-se. A si, que nos mimou, muito obrigada", afirmou, visivelmente orgulhosa.

Note-se que este foi um dia de estreias. De manhã, Cláudio Ramos brilhou ao lado de Maria Botelho Moniz no novo programa 'Dois às Dez'. Já pela tarde, Manuel Luís Goucha foi aplaudido de pé na estreia do seu novo formato.

Ainda assim, Daniel Oliveira também fez questão de registar uma vitória importante no canal concorrente, a SIC. 'Amor Amor', novela que estreou ontem, conquistou a preferência dos portugueses.

"'Amor Amor' foi líder absoluto na sua estreia com 27.5% de share! Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura. Obrigado a todos por estarem desse lado. Em 2021 somos ainda mais SIC!", escreveu, notando que foi o programa mais visto do dia.

