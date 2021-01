Revelada mais uma nova aposta da SIC. Cláudia Vieira e João Manzarra vão voltar a fazer uma dupla enquanto apresentadores. Se bem se lembra, os dois trabalharam juntos pela primeira vez há 10 anos no programa 'Ídolos' e ainda no 'Factor X'.

A novidade foi dada pelos próprios na 'Casa Feliz'. O formato ir-se-á chamar 'Regresso ao Futuro'. "É um programa inquietante, que vai mexer com o coração do espetador. E vai também mexer com memória, com nostalgia", garantiu Manzarra.

O programa estreia já este sábado à tarde e será transmitido logo depois do 'Alta Definição'.

Também hoje na TVI foi feita uma revelação. Nuno Eiró está de regresso ao canal quatro anos depois.

