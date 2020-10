Como já é habitual, Carolina Patrocínio partilhou com os seus seguidores do Instagram imagens que resumem o seu mais recente programa transmitido na SIC Mulher - 'What's UP' Neste sentido, a apresentadora foi elogiada pelo visual que escolheu, desta vez apostando em tons mais quentes.

"O programa de hoje entra para o TOP dos meus preferidos. Nenhum cão fica à porta no meu estúdio animal-lover! Vimos uma demonstração LOUCA de treino canino. Os animais são mesmo mais inteligentes do que muitos humanos... Quem concorda comenta em baixo", escreveu na legenda, mostrando o seu amor por animais.

A título de curiosidade, o look é de Lucia Sousa.

