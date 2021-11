Lady Gaga foi uma das presenças mais notadas esta terça-feira, dia 9, na antestreia em Londres do filme 'House of Gucci'.

A cantora brilhou ao lado dos restantes colegas de elenco, entre os quais Salma Hayek, Jared Leto e Adam Driver, com um vestido esvoaçante assinado pela Gucci.

O vestido roxo, repleto de transparências, marca pela enorme capa que o complementa e que deu a Lady Gaga o papel de protagonista também na passadeira vermelha.

No ecrã, a cantora dá vida a uma das personagens principais de 'House of Gucci'. Gaga é Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam Driver), que terá planeado matar o marido, neto do renomado estilista Guccio Gucci.

Leia Também: Lady Gaga usou vestido à prova de bala em tomada de posse de Joe Biden