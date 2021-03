O look escolhido para mais uma transmissão do programa 'Júlia', da SIC, esta terça-feira, 9 de março, foi muito elogiado pelos fãs. Trata-se de um visual composto por um elegante vestido azul repleto de bolas brancas, que foi completado com uns sapatos de salto alto também de cor azul.

Uma escolha que, como tem sido habitual, foi destacado na página de Instagram de Júlia Pinheiro minutos antes de estar no ar no pequeno ecrã.

Na legenda da fotografia onde mostra o look, a apresentadora revelou que esta escolha foi uma 'estreia' - não só no programa como também no que diz respeito a compras online.

"Vestido novo. A primeira compra de roupa online. Correu muito bem coadjuvada pelo meu filho [Rui Maria Pêgo], muito entendido em matérias fashion e vida digital. Ficou mesmo bem. O que acham?", escreveu.

"Está linda", pode ler-se entre os muitos comentários deixados pelos fãs. "Tão bonita" ou "fica-lhe mesmo bem", são outras das reações que pode ver na publicação abaixo:

