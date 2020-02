Joana Ribeiro teve a oportunidade de estar presente no 70º Festival Internacional de Cinema de Berlim, tendo inclusive desfilado pela passadeira vermelha do evento no passado dia 24 de fevereiro.

Para a ocasião, a artista surgiu com um vestido romântico do criador Diogo Miranda, encantando todos os presentes.

A sua presença justificou-se através da entrega dos Prémios European Shooting Stars entre outros eventos.

Veja o vestido na galeria!

Leia Também: Ator , um "peão português" no festival de cinema de Berlim