Jennifer Lawrence e Kate Middleton destacaram-se com looks a combinar. Em momentos diferentes, a atriz, de 30 anos, e a duquesa, de 38, usaram vestidos muitos parecidos, de cor verde e com o mesmo padrão.

De acordo com o Page Six, Kate Middleton usou o referido modelo, HVN Maria Midi Dress de 775 dólares - 650 euros, em julho, numa videochamda através da app Zoom que fez com jovens tenistas, incluindo Andy Murray.

Já Jennifer Lawrence foi vista com a peça no último fim de semana quando saiu com o marido, Cooke Maroney, em Nova Iorque, tendo optado por um HVN Nora Mini Dress no valor de 395 dólares (330 euros).

Leia Também: Elegância e charme numa só peça: O mais recente visual da rainha Letizia