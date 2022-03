Na reta final da gravidez, Inês Folque mostrou-se nas redes sociais com um amoroso look cor de rosa. A atriz vestiu umas jardineiras rosa velho e combinou-as com uma camisa com gola bebé num tom mais claro.

"Por aqui atingimos o tamanho melancia", brincou na legenda da imagem.

Recorde-se que Inês Folque aguarda a chegada do segundo filho, fruto do casamento com Gonçalo Ribeiro Telles. O casal tem já um menino, Tomás, de dois anos.

