A poucas semanas de ver nascer o seu segundo filho, Inês Folque resolveu recuar alguns meses no tempo e lembrar o dia em que descobriu que ia ser mãe pela segunda vez.

"Gosto tanto desta fotografia. Aqui já eramos três corações, todos encaixadinhos (o meu, o do Tomás e do bebé que já cá andava)", lembra a apresentadora ao mostrar uma imagem onde surge na praia com o filho mais velha no colo.

"É provavelmente a primeira fotografia grávida, soubemos neste dia que íamos ser quatro", realça ainda.

