Grávida pela segunda vez, Inês Folque partilhou nas redes sociais a sua experiência com o processo de decoração do filho, Tomás, de dois anos, uma vez que este se prepara para mudar para outra divisão.

A atriz confessou que quando estava grávida de Tomás um dos assuntos que mais lhe causou "ansiedade" foi a decoração do quarto do menino. Algo que se repetiu nesta segunda gestação.

"Desta vez tive um longo período de bloqueio criativo absoluto. Demorei muito a começar a perceber o que gostava, o que ele poderia gostar, o que funcionava e o que era inútil. O pior de tudo é que quando comecei a definir as coisas na minha cabeça depois de horas e horas de pesquisa não conseguia visualizar ou perceber se as medidas coincidiam", desabafou.

Foi então que a atriz decidiu recorrer a uma empresa especialista em design de interiores para entregar a boas mãos o projeto do quarto do filho. Esta quarta-feira, já com o projeto 3D concluído, Inês partilhou com os seguidores o resultado.

"Estou super feliz com o resultado final. [...] Agora, mãos à obra que temos um quarto para montar", rematou.

Veja abaixo as imagens.

