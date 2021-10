Dois anos depois da última edição, os Globos de Ouro estão de volta. As estrelas portuguesas reúnem-se na noite deste domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para a gala mais esperada do ano.

Pelas redes sociais, várias caras conhecidas já deram a conhecer os looks escolhidos.

Curioso para ver?

Carolina Carvalho

Jani Gabriel

Carolina Loureiro

Cláudia Vieira

