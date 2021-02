Depois de ter sido mãe, em setembro de 2020, Gigi Hadid parece estar de regresso ao universo da moda, o que não passou despercebido aos paparazzi.

A modelo foi apanhada numa saída profissional recente 'camuflada' com um look ideal para as baixas temperaturas que se fazem sentir em Nova Iorque.

Com um sobretudo estilo roupão e botas UGG, Gigi quase passou despercebida às lentes dos fotógrafos.

Veja abaixo.

