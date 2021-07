Georgina Rodríguez mostrou-se mais uma vez deslumbrante com um look elegante e num cenário vistoso, em Maiorca, Espanha.

"Bela é a alma de quem torna este mundo melhor", escreveu na legenda do registo que rapidamente recebeu vários elogios.

"Tão bonita", ou "muito linda", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários.

Na ocasião, a companheira de Cristiano Ronaldo usou um look "made in Portugal". Trata-se de um vestido da marca Mugler no valor de 950 euros.

